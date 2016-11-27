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Вибори у Франції: розпочався другий тур "праймеріз" правоцентристів

Неділя, 27 листопада 2016, 09:27

Правоцентристи Франції на чолі з партією "Республіканці" вибирають кандидата, який буде представляти цю політичну силу на виборах президента країни в 2017 році.

Про це повідомляє Le Figaro.

Сьогодні проходить другий раунд "праймеріз", в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів тиждень тому під час першого раунду.

Минулої неділі перше місце зайняв колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, якого підтримали 44,1% виборців, другим фінішував мер Бордо Ален Жюппе, який набрав 28,5% голосів.

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі став третім з результатом 20,7%, після чого оголосив про завершення політичної кар'єри.

Фійона вважають проросійським кандидатом. Він наполягає на тому, що санкційна політика Заходу "провалилася", не давши нічого, крім руйнування європейських фермерів".

Він також заявив про відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

Європейська правда

Теми: Франціявибори
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