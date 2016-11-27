Выборы во Франции: начался второй тур "праймериз" правоцентристов

Правоцентристы Франции во главе с партией "Республиканцы" выбирают кандидата, который будет представлять эту политическую силу на выборах президента страны в 2017 году.

Об этом сообщает Le Figaro.

Сегодня проходит второй раунд "праймериз", в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов неделею назад во время первого раунда.

В прошлое воскресенье первое место занял бывший премьер-министр Франции Франсуа Фйион, которого поддержали 44,1% избирателей, вторым финишировал считавшийся основным фаворитом гонки мэр Бордо Ален Жюппе, набравший 28,5% голосов.

Экс-президент Франции Николя Саркози стал только третьим с результатом 20,7%, после чего обьявил о завершении политической карьеры.

Фийона считают пророссийским кандидатом. Он настаивает на том, что санкционная политика Запада "провалилась", не дав ничего, кроме разорения европейских фермеров".

Он также заявил об ответственности за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ по Сирии.

Европейская правда