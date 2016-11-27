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Українські літаки продовжують гасити пожежі в Ізраїлі

Неділя, 27 листопада 2016, 10:26

Літаки ДержНС продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.

Як повідомили 27 листопада в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, протягом 26 листопада двома пожежними літаками Ан-32П ДСНС України надавалась допомога в гасінні лісових пожеж, які виникли на території Ізраїля.

"Літаками проведено 4 скиди води (загалом 32 т) у  гірських районах поблизу Хайфи. Разом з літаками ДСНС працює авіація  Туреччини, оскільки саме українські та турецькі екіпажі мають доступ до гасіння пожеж у гірських районах", - зазначили в Держслужбі.

Також проводилась повітряна розвідка та патрулювання інших територій. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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