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Украинские самолеты продолжают тушение пожаров в Израиле

Воскресенье, 27 ноября 2016, 10:26

Самолеты ГосЧС продолжают тушение лесных пожаров в Израиле.

Как сообщили 27 ноября во Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в течение 26 ноября двумя пожарными самолетами Ан-32П ДСНС Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров, возникших на территории Израиля.

"Самолетами проведены 4 сброса воды (всего 32 т) в горных районах близ Хайфы. Вместе с самолетами ГосЧС работает авиация Турции, поскольку именно украинские и турецкие экипажи имеют доступ к тушению пожаров в горных районах", - отметили в Госслужбе.

Также проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий.

Темы: Израиль
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