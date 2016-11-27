Доба в зоні АТО: поранено трьох військових та цивільного

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак двоє наших бійців отримали поранення", - сказав він.

Крім того, один військовослужбовець отримав поранення внаслідок підриву на ворожій міні нашого автомобіля.

Також Мотузяник повідомив, що у Мар'їнці цивільний чоловік підірвався на гранаті. Зараз поранений перебуває в лікарні міста Курахово.

Українська правда