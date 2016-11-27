Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в зоні АТО: поранено трьох військових та цивільного

Неділя, 27 листопада 2016, 11:47

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак двоє наших бійців отримали поранення", - сказав він.

Крім того, один військовослужбовець отримав поранення внаслідок підриву на ворожій міні нашого автомобіля.

Також Мотузяник повідомив, що у Мар'їнці цивільний чоловік підірвався на гранаті. Зараз поранений перебуває в лікарні міста Курахово.

 

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: