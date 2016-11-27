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Сутки в зоне АТО: ранены трое военных и гражданский

Воскресенье, 27 ноября 2016, 11:47

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов получили ранения", - сказал он.

Кроме того, один военнослужащий получил ранения в результате подрыва на вражеской мине нашего автомобиля.

Также Мотузяник сообщил, что в Марьинке гражданский человек подорвался на гранате. Сейчас раненый находится в больнице города Курахово.

 

Украинская правда

Темы: АТО
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