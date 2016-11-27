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На маріупольському напрямку ДРГ бойовиків обстріляла сили АТО з гранатометів

Неділя, 27 листопада 2016, 12:22

На маріупольському напрямку в районі н.п. Славне відбулося бойове зіткнення.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер. 

"О 20:00 диверсійно-розвідувальна група окупантів у складі 10 осіб підійшла на відстань 300 метрів до нашого опорного пункту і відкрила вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Українські військові вогнем у відповідь змусили їх відступити", - зазначив він. 

Станом на 7:00 бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях сил АТО в Павлопіль, Гнутове і Широкино.

Теми: ДонбасАТОзброя
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