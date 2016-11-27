На мариупольском направлении ДРГ боевиков обстреляла силы АТО из гранатометов

На мариупольском направлении в районе н.п. Славное произошло боестолкновение.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

"В 20:00 диверсионно-разведывательная группа оккупантов в составе 10 человек подошла на расстояние 300 метров к нашему опорному пункту и открыла огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные огнем заставили их отступить", - отметил он.

По состоянию на 7:00 27 ноября боевики трижды открывали огонь по позициям сил АТО в Павлополь, Гнутово и Широкино.