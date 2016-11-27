Львівський клуб загорівся через відкритий вогонь під час шоу

За попередніми даними, причиною пожежі в нічному клубі "МІ100" на вулиці Науковій у Львові стало необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Львівської області.

"Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час шоу у концертному залі клубу вогонь перекинувся на стелю та стіни, що і стало причиною пожежі", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що на час пожежі у клубі перебувало більше 200 відвідувачів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому видно, що пожежу спричинило саме піротехнічне шоу.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на дані міського управління охорони здоров`я, внаслідок пожежі постраждали 25 чоловік, з них двоє перебувають у реанімації.

4 потерпілих доставлено в обласну лікарню з отруєнням продуктами горіння. 3 потерпілих звернулося в лікарню швидкої допомоги, з них 2 - отруєння продуктами горіння (один з них госпіталізований), 1 особа – з легкими різаними ранами передпліччя.

18 осіб звернулось у 8-му міську клінічну лікарню, з них - 12 госпіталізовано (2 в реанімації та 8 - у опіковому відділенні з опіками, 2 - в хірургічному відділенні з травмами верхніх кінцівок, 1 особа - в неврологію), 5 особам надана допомога і скеровані амбулаторно.

Як повідомлялося, пожежа в розважальному центрі "МІ100" виникла о 2-й години ночі 27 листопада і о 3:51 була повністю ліквідована.

Українська правда