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"Беркутівців" у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк

Неділя, 27 листопада 2016, 13:04
Беркутівців у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк

Екс-працівників "Беркуту", обвинувачених у розстрілах на Майдані, можуть допитати по відеоконференції з СІЗО.

Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Для можливості проведення допиту, наскільки відомо, організовується можливість відеоконференції з СІЗО. Якщо (екс-"беркутівцям" – УП) не вдасться виїхати, то, можливо, через відеоконференцію, але все ж таки відбудеться (допит – УП"), - сказав Горбатюк.

Він пояснив, що проведення такої відеоконференції з СІЗО – ініціатива суду, а не Генпрокуратури.

Горбатюк також підкреслив, що рішення щодо допиту екс-президента Віктора Януковича в якості свідка було прийнято на підставі клопотання захисту екс-"беркутівців".

"Представники прокуратури заперечували (проти допиту Януковича в якості свідка – УП), вказуючи, що він має бути спочатку допитаний як підозрюваний", - сказав він.

Горбатюк висловив думку, що суд задовольнив це клопотання "для об'єктивності і підтвердження принципу змагальності".

"З точки зору прокуратури, якщо він (допит – УП) відбудеться повноцінний і буде можливість прокурорам поставити йому (Януковичу – УП) запитання, то, звичайно, будь-які відповіді будуть корисними з тим, щоб їх перевіряти в ході розслідування на відповідність об'єктивним обставинам справи", - сказав Горбатюк.

Він також додав, що будь-які публічні виступи Януковича додаються до матеріалів справи й аналізуються.

Горбатюк висловив сподівання, що в понеділок допит Януковича відбудеться. "Хоча, звичайно, загроза того, що в черговий раз щось завадить, є", - додав він.

Як відомо, у п'ятницю мав відбутися допит Януковича в якості свідка у справі злочинів на Майдані по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок був налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" та активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайдан
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