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КМІС уточнив, хто має реальні шанси на президентство

Неділя, 27 листопада 2016, 13:25

Результати соцопитування, згідно з яким третє місце у президентському рейтингу нібито посів Вадим Рабінович, були невірно витлумачені ЗМІ та громадськістю.

Про це заявив директор інституту Володимир Паніотто у своїй статті для DT.UA.

За словами соціолога, представлені інститутом цифри були взяті з рейтингу кандидатів у президенти щодо всіх опитаних, і що критики опитування не врахували наданих інститутом даних про похибку вибірки.

"Насамперед хочу зазначити, що Рабинович зовсім не посів третє місце, як писали ЗМІ, відмінності з 3-го по 6-те місце не значимі. Для чого ми всюди пишемо похибку вибірки, чому ніхто не звертає на це уваги?! Рабинович розділив з 3-го по 6-те місце з Гриценком, Ляшком і Бойком", – заявив він.

За словами глави КМІС, у президентських виборах ключове значення має те, хто пройде до другого туру. В цьому питанні дані КМІС і ЦР збігаються, вказуючи на вихід у другий тур Порошенка і Тимошенко.

Паніотто також надав порівняльну таблицю результатів дослідження з результатами аналогічного дослідження Цетру Разумкова, хоча уточнив, що списки кандидатів в них були різні, і що при професійному підході подібні дослідження не порівнюють.

"Тут до списку КМІС наш замовник чомусь уже не вніс Гройсмана і Кличка, натомість вони є в списку Центру Разумкова. А в списку Центру Разумкова немає Рабиновича, але є Тягнибок і Ярош (хоча на попередніх виборах Рабинович отримав більше, ніж Тягнибок і Ярош разом узяті)", – зазначив Паніотто.

 

Як відомо, раніше було оприлюднено результати оцінювання політичних настроїв українців, у даних соціологів були розбіжності.  Таким чином, опитування КМІС показало прихильність виборців до партії "Батьківщина" і її лідера Тимошенко, а опитування Центра Разумкова – прихильність виборців до президентської партії і конкретно Порошенка.

Теми: виборисоціологія
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