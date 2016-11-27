КМИС уточнил, кто имеет реальные шансы на президентство

Результаты соцопроса, согласно которому третье место в президентском рейтинге якобы занял Вадим Рабинович, были неверно истолкованы СМИ и общественностью.

Об этом заявил директор института Владимир Паниотто в своей статье для ZN.UA.

По словам социолога, представленные институтом цифры были взяты из рейтинга кандидатов в президенты в отношении всех опрошенных, и критики опроса не приняли во внимание предоставляемые институтом данные о погрешности выборки.

"Прежде всего хочу отметить, что Рабинович вовсе не занял третье место, как писали СМИ, различия между 3 и 6 местом не существенны. Для чего мы везде пишем погрешность выборки, почему никто не обращает на это внимания?! Рабинович разделил с 3-го по 6-е место с Гриценко, Ляшко и Бойко", - заявил он.

По словам главы КМИС, в президентских выборах ключевое значение имеет то, кто пройдет во второй тур. В этом вопросе данные КМИС и ЦР совпадают, указывая на выход во второй тур Порошенко и Тимошенко.

Паниотто также предоставил сравнительную таблицу результатов исследования с результатами аналогичного исследования Цетра Разумкова, хотя уточнил, что списки кандидатов в них были разные, и при профессиональном подходе подобные исследования не сравнивают.

"Здесь в список КМИС наш заказчик почему-то уже не внес Гройсмана и Кличко, зато они есть в списке Центра Разумкова. А в списке Центра Разумкова нет Рабиновича, но есть Тягнибок и Ярош (хотя на предыдущих выборах Рабинович получил больше, чем Тягнибок и Ярош вместе взятые) ", - отметил Паниотто.

Как известно, ранее были обнародованы результаты оценки политических настроений украинцев, в данных социологов были разногласия. Таким образом, опрос КМИС показал благосклонность избирателей к партии "Батькивщина" и ее лидеру Тимошенко, а опрос Центра Разумкова - благосклонность избирателей к президентской партии и конкретно Порошенко.