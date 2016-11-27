Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польського журналіста побили на росТБ за репліку про Україну

Неділя, 27 листопада 2016, 14:12

Польський журналіст Томаш Мацейчук отримав компенсацію в розмірі 50 тисяч рублів від російського телеканалу ТВЦ після того, як його вдарили в ефірі програми "Право голосу" за репліку про українців.

Про це журналіст розповів "Дождю".

У листопаді під час зйомок програми "Право голосу" Мацейчук заявив, що "українці теж хочуть жити як нормальні люди, а не в лайні, як ви [росіяни]".

Ведучий програми Рома Бабаян сказав журналісту, щоб той "пішов звідси нафіг". Потім Мацейчука обступили гості студії, один з яких, одеський депутат Ігор Марков, вдарив його по обличчю.

"Телеканал ТВЦ вибачився і дав мені компенсацію - 50 тисяч рублів. Я хочу передати ці гроші притулку для тварин", - розповів Мацейчук.

При цьому він визнав, що йому не варто було вимовляти фразу про те, що росіяни "живуть в лайні".

"Я усвідомлюю свою помилку і розумію, що це слово не повинно було з'явитися в ефірі. Але я просто не витримав. Я тут [в Росії - Дождь] перебуваю вже третій тиждень і постійно чую образи", - сказав журналіст.

У квітні 2016 року Служба безпеки України заборонила Мацейчуку в'їзд до країни на п'ять років.

Як писала "Європейська правда", Мацейчук відомий, зокрема, тим, що брав активну участь в агіткампанії проти ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС на референдумі в Нідерландах, який відбувся 6 квітня цього року.

Українська спільнота в Нідерландах назвала Мацейчука "штатним провокатором російського посольства".

Цей чоловік під час кампанії їздив з однієї панельної дискусії на іншу, називався журналістом (при цьому відмовлявся зазначити ЗМІ) і звинувачував Україну в пригніченні російськомовних та незгодних.

Також навесні Мацейчук намагався штучно сфабрикувати "підтримку нацизму Україною", долучивши фото бійців зі свастикою до виставки, що проходила в Європарламенті в рамках "українського тижня".

Українська правда

Теми: ЗМІПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
ЗМІ
Під Бахмутом дістав поранення журналіст AFP
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: