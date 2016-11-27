Польского журналиста избили на росТВ за реплику об Украине

Польский журналист Томаш Мацейчук получил компенсацию в размере 50 тысяч рублей от российского телеканала ТВЦ после того, как его ударили в эфире программы "Право голоса" за реплику об украинцах.

Об этом журналист рассказал "Дождю".

В ноябре во время съемок программы "Право голоса" Мацейчук заявил, что "украинцы тоже хотят жить как нормальные люди, а не в говне, как вы [россияне]".

Ведущий программы Рома Бабаян сказал журналисту, чтобы тот "пошел отсюда нафиг". Затем Мацейчука обступили гости студии, один из которых, одесский депутат Игорь Марков, ударил его по лицу.

"Телеканал ТВЦ извинился и дал мне компенсацию — 50 тысяч рублей. Я хочу передать эти деньги приюту для животных", — рассказал Мацейчук.

При этом он признал, что ему не стоило произносить фразу о том, что россияне "живут в говне".

"Я осознаю свою ошибку и понимаю, что это слово не должно было появиться в эфире. Но я просто не выдержал. Я здесь [в России — Дождь] нахожусь уже третью неделю и постоянно слышу оскорбления", — сказал журналист.

В апреле 2016 года Служба безопасности Украины запретила Мацейчуку въезд в страну на пять лет.

Как писала "Европейская правда", Мацейчук известен, в частности, тем, что принимал активное участие в агиткампании против ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС на референдуме в Нидерландах, который состоялся 6 апреля этого года.

Украинская община в Нидерландах назвала Мацейчука "штатным провокатором российского посольства".

Этот человек во время кампании ездил с одной панельной дискуссии на другую, назывался журналистом (при этом отказывался указать СМИ) и обвинял Украину в угнетении русскоязычных и несогласных.

Также весной Мацейчук пытался искусственно сфабриковать "поддержку нацизма Украиной", добавив фото бойцов со свастикой к выставке, проходившей в Европарламенте в рамках "украинской недели".

Украинская правда