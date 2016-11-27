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У Києві на Троєщині чоловіку прострелили ногу з бойової зброї

Неділя, 27 листопада 2016, 15:15

У Києві зловмисник зробив чотири постріли у бік чоловіка, який у результаті отримав два вогнепальні поранення в ногу.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, потерпілого доставили до лікарні, де прооперували. Його життю нічого не загрожує.

Подія сталася у суботу ввечері у дворі будинку на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. Вилучені речові докази відправили на експертизи. За попереднім висновком експертів, стріляли із бойової зброї.

Під час спілкування із правоохоронцями потерпілий відмовився розповідати обставини інциденту та надавати будь-які пояснення.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та розшукує зловмисника.

Українська правда

Теми: Київполіція
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