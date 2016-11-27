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В Киеве на Троещине мужчине прострелили ногу из боевого оружия

Воскресенье, 27 ноября 2016, 15:15

В Киеве злоумышленник произвел четыре выстрела в сторону мужчины, который в итоге получил два огнестрельных ранения в ногу.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось в субботу вечером во дворе дома на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизы. По предварительному заключению экспертов, стреляли из боевого оружия.

Во время общения с правоохранителями потерпевший отказался рассказывать обстоятельства инцидента и давать какие-либо объяснения.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и разыскивает злоумышленника.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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