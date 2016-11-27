Армія Асада відбила у повстанців другий район Алеппо за два дні

Армія Башара Асада повідомила про перехід району Джабал Бадро у сирійському місті Алеппо під свій повний контроль.

Як повідомляє DW, за останні два дні це друга перемога армії над противниками режиму Асада, які утримували східну частину міста.

Якщо сирійській армії вдасться захопити усі східні райони Алеппо, уряд Сирії знову контролюватиме всі великі міста країни.

Упродовж ночі на 27 листопада у східному Алеппо тривали бої між повстанцями та силами режиму. Кілька сотень цивільних втекли з контрольованої повстанцями території на територію, підконтрольну армії Асада. Водночас частина цивільних втекли вглиб районів, які й досі утримують повстанці.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив цю інформацію, зауваживши, що за таких умов урядовим військам стане легше захопити і решту контрольованої повстанцями території.

У заблокованій урядовими військами східній частині Алеппо, за приблизними оцінками, перебувають понад 250 тисяч людей в умовах браку продовольства та медикаментів.