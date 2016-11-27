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Армия Асада отбила у повстанцев второй район Алеппо за два дня

Воскресенье, 27 ноября 2016, 16:27

Армия Башара Асада сообщила о переходе района Джабал Бадри в сирийском городе Алеппо под свой полный контроль.

Как сообщает DW, за последние два дня это вторая победа армии над противниками режима Асада, которые удерживали восточную часть города.

Если сирийской армии удастся захватить все восточные районы Алеппо, правительство Сирии снова будет контролировать все крупные города страны.

В течение ночи на 27 ноября в восточном Алеппо продолжались бои между повстанцами и силами режима. Несколько сотен гражданских бежали из контролируемой повстанцами территории на территорию подконтрольную армии Асада. В то же время часть гражданских бежали вглубь районов, которые до сих пор удерживают повстанцы.

Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека подтвердил эту информацию, отметив, что при таких условиях правительственным войскам станет легче захватить и остальные контролируемой повстанцами территории.

В заблокированной войсками Асада восточной части Алеппо, по приблизительным оценкам, находятся более 250 тыс. людей в условиях нехватки продовольствия и медикаментов.

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