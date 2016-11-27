Українців серед постраждалих від пожеж в Ізраїлі немає – МЗС

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок масштабних пожеж, що розгорілися на цьому тижні в Ізраїлі.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"За повідомленням Посольства України в Ізраїлі, інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих унаслідок пожеж до установи не надходила", – йдеться у повідомленні.

Також в МЗС повідомили, що "українські спеціальні літаки здійснюють заходи, пов’язані з патрулюванням гірської місцевості , виявленням та ліквідацією пожеж".

"Станом на 27.11.16р., найбільші осередки пожеж локалізовані. Українські рятувальники ведуть подальшу роботу щодо виявлення та ліквідації інших місць загоряння", – додають в МЗС України.

Раніше повідомлялося, що в кількох регіонах Ізраїлю на цьому тижні спалахнули масштабні пожежі. Більшість пожеж були викликані засухою і сильними поривами вітру. Втім влада заявляє про випадки підпалів.

Європейська правда