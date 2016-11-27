Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців серед постраждалих від пожеж в Ізраїлі немає – МЗС

Неділя, 27 листопада 2016, 16:52
Українців серед постраждалих від пожеж в Ізраїлі немає – МЗС

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок масштабних пожеж, що розгорілися на цьому тижні в Ізраїлі.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"За повідомленням Посольства України в Ізраїлі, інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих унаслідок пожеж до установи не надходила", – йдеться у повідомленні.

Також в МЗС повідомили, що "українські спеціальні літаки здійснюють заходи, пов’язані з патрулюванням гірської місцевості , виявленням та ліквідацією пожеж".

"Станом на 27.11.16р., найбільші осередки пожеж локалізовані. Українські рятувальники ведуть подальшу роботу щодо виявлення та ліквідації інших місць загоряння", – додають в МЗС України.

Раніше повідомлялося, що в кількох регіонах Ізраїлю на цьому тижні спалахнули масштабні пожежі. Більшість пожеж були викликані засухою і сильними поривами вітру. Втім влада заявляє про випадки підпалів.

Європейська правда

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: