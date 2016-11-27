Украинцев среди пострадавших от пожаров в Израиле нет – МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате масштабных пожаров, разгоревшихся на этой неделе в Израиле.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"По сообщению Посольства Украины в Израиле, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждения не поступала", – говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что "украинские специальные самолеты осуществляют мероприятия, связанные с патрулированием горной местности , выявлением и ликвидацией пожаров".

"По состоянию на 27.11.16 г., наибольшие очаги пожаров локализованы. Украинские спасатели ведут дальнейшую работу по выявлению и ликвидации мест возгорания", – добавляют в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Израиля на этой неделе вспыхнули масштабные пожары. Большинство пожаров были вызваны засухой и сильными порывами ветра. Впрочем власть заявляет о случаях поджогов.

Европейская правда