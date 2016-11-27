Турецька влада звільнила журналісток ВВС і "Голосу Америки"

Турецька поліція звільнила журналістку ВВС Хатіс Камер, яка також працює на німецьку радіостанцію Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Про це повідомляє WDR.

"Турецька поліція відпустила в суботу Хатіс Камер, повідомила WDR її родина. За інформацією родини та адвоката, її звинуватили в підтримці терористичної організації Робітничої партії Курдистану (РПК)", – йдеться у повідомленні.

Про журналістку відомо, що вона курдського походження в місті Діярбакир.

Вона також працює на станції ВВС та "Голос Америки". В даний час вона повідомила для WDR про події на південному сході країни.

Позаштатний репортер курдської служби "Голосу Америки" Хаджіджан Фаркін також вийшла на свободу після затримання її турецькою владою в Діярбакирі в суботу.

Як повідомляє "Голос Америки", подробиці арешту Фаркін в суботу були передані другу сім'ї, за словами якого, причини її затримання залишаються неясними.

Рідні журналістки повідомили, що через надзвичайний стан, оголошеного в цьому районі, навіть її адвокат не міг з нею зв'язатися.

Європейська правда, Українська правда