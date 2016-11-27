Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Турецька влада звільнила журналісток ВВС і "Голосу Америки"

Неділя, 27 листопада 2016, 17:23

Турецька поліція звільнила журналістку ВВС Хатіс Камер, яка також працює на німецьку радіостанцію Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Про це повідомляє WDR.

"Турецька поліція відпустила в суботу Хатіс Камер, повідомила WDR її родина. За інформацією родини та адвоката, її звинуватили  в підтримці терористичної організації Робітничої партії Курдистану (РПК)", – йдеться у повідомленні.

Про журналістку відомо, що вона курдського походження в місті Діярбакир.

Вона також працює на станції ВВС та "Голос Америки". В даний час вона повідомила для WDR про події на південному сході країни.

Позаштатний репортер курдської служби "Голосу Америки" Хаджіджан Фаркін також вийшла на свободу після затримання її турецькою владою в Діярбакирі в суботу.

Як повідомляє "Голос Америки", подробиці арешту Фаркін в суботу були передані другу сім'ї, за словами якого, причини її затримання залишаються неясними.

Рідні журналістки повідомили, що через надзвичайний стан, оголошеного в цьому районі, навіть її адвокат не міг з нею зв'язатися.

Європейська правда, Українська правда

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Туреччина
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"
На околицях Стамбула закрили пляж через 28 нерозірваних снарядів
В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: