Турецкие власти освободили журналисток ВВС и "Голоса Америки"
Турецкая полиция освободила журналистку ВВС Хатис Камер, которая также работает на немецкую радиостанцию Westdeutscher Rundfunk (WDR).
Об этом сообщает WDR.
"Турецкая полиция отпустила в субботу Хатіс Камер, сообщила WDR ее семья. По информации семьи и адвоката, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК)", – говорится в сообщении.
О журналистке известно, что она курдского происхождения в городе Диярбакыр.
Она также работает на станции ВВС и "Голос Америки". В настоящее время она сообщила WDR о событиях на юго-востоке страны.
Внештатный репортер курдской службы "Голоса Америки" Хаджиджан Фаркин также вышла на свободу после задержания ее турецкими властями в Диярбакире в субботу.
Как сообщает "Голос Америки", подробности ареста Фаркин в субботу были переданы другу семьи, по словам которого, причины ее задержания остаются неясными.
Родные журналистки сообщили, что из-за чрезвычайного положения, объявленного в этом районе, даже ее адвокат не мог с ней связаться.
Европейская правда, Украинская правда