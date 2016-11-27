Турецкие власти освободили журналисток ВВС и "Голоса Америки"

Турецкая полиция освободила журналистку ВВС Хатис Камер, которая также работает на немецкую радиостанцию Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Об этом сообщает WDR.

"Турецкая полиция отпустила в субботу Хатіс Камер, сообщила WDR ее семья. По информации семьи и адвоката, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК)", – говорится в сообщении.

О журналистке известно, что она курдского происхождения в городе Диярбакыр.

Она также работает на станции ВВС и "Голос Америки". В настоящее время она сообщила WDR о событиях на юго-востоке страны.

Внештатный репортер курдской службы "Голоса Америки" Хаджиджан Фаркин также вышла на свободу после задержания ее турецкими властями в Диярбакире в субботу.

Как сообщает "Голос Америки", подробности ареста Фаркин в субботу были переданы другу семьи, по словам которого, причины ее задержания остаются неясными.

Родные журналистки сообщили, что из-за чрезвычайного положения, объявленного в этом районе, даже ее адвокат не мог с ней связаться.

Европейская правда, Украинская правда