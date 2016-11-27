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У неділю вже зафіксовано 27 обстрілів – штаб

Неділя, 27 листопада 2016, 17:31

Протягом дня неділі в зоні АТО зафіксовано 27 ворожих обстрілів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнку, Гнутове, Павлопіль. По Новотроїцькому двічі вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики обстріляли Жовте, Новоолександрівку та Новозванівку.

Українська правда

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Теми: АТО
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