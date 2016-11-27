В воскресенье уже зафиксировано 27 обстрелов - штаб

В течение дня воскресенья в зоне АТО зафиксировано 27 вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинку, Гнутово, Павлополь. По Новотроицком дважды вел огонь снайпер.

На Донецком направлении по Авдеевке и Луганскому огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Новоалександровку и Новозвановку.

Украинская правда