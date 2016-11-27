Керівник львівського клубу говорить про "кавказький слід" у пожежі

Керівники львівського нічного клубу "Мі100", де в ніч на 27 листопада сталася пожежа, вбачають у цьому "кавказький слід" і нарікають на недобросовісну конкуренцію.

Про це представникам ЗМІ сказав в.о. директора розважального комплексу Сергій Чередніченко, повідомляє Укрінформ.

"За два тижні до надзвичайної події в клуб прийшли люди кавказької національності і запитували про власника чи директора закладу. Згодом, за дивним збігом обставин, на мене вийшла людина і запропонувала свої послуги з розвитку клубу. Як виявилось, він народився в Чечні. Клуб узяв його на стажування на посаду арт-директора. Це була його друга вечірка. Перша пройшла успішно. Цього разу декларувалося не фаєр, а LED-шоу, в якому мали використовуватись кульки, що створюють ілюзію вогню", - сказав Чередніченко.

За його словами, нині організатора шоу розшукують правоохоронці, його немає за адресою проживання, а мобільний телефон вимкнений.

Крім того, на думку Чередніченка, опір рятувальникам, який чинили неадекватні відвідувачі, теж був невипадковим.

Як повідомлялося, за фактом пожежі у нічному клубі Львова відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу (порушення законодавчих вимог до правил техніки безпеки). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування. Призначена низка експертиз.