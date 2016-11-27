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У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: 5 травмованих

Неділя, 27 листопада 2016, 19:57

У неділю в Псковській області РФ внаслідок ДТП за участю автобуса Санкт-Петербург-Рівне постраждало 5 громадян України.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

"Встановлено, що серед пасажирів даного рейсу були 12 громадян України. Внаслідок інциденту 5 громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Один громадянин доставлений до реанімаційного відділення Великолукської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

ГКУ в Санкт-Петербурзі підтримує зв'язок з постраждалими громадянами України та надає необхідне сприяння.

Українська правда

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Теми: РосіяДТП
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