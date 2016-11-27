В России автобус с украинцами попал в ДТП: 5 травмированных

В воскресенье в Псковской области РФ в результате ДТП с участием автобуса Санкт-Петербург-Ровно пострадали 5 граждан Украины.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"Установлено, что среди пассажиров данного рейса были 12 граждан Украины. В результате инцидента 5 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести. Один гражданин доставлен в реанимационное отделение Великолукской ЦРБ", - говорится в сообщении.

ГКУ в Санкт-Петербурге поддерживает связь с пострадавшими гражданами Украины и предоставляет необходимое содействие.

Украинская правда