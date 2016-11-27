Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пілоти Lufthansa оголосили про новий страйк

Неділя, 27 листопада 2016, 23:11

Пілоти авіакомпанії Lufthansa оголосили про нові страйки, які заплановані на 29 та 30 листопада.

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на AFP, профспілка Vereinigung Cockpit (VC) заявила, що переговори з авіакомпанією "не принесли жодних результатів". Профспілка попереджає, що страйк порушить виліт літаків з Німеччини рейсами як на довгі, так і на короткі відстані.

Страйки, які почалися 22 листопада, тривали до неділі та зачепили 350 тис. пасажирів:  через страйк пілотів було скасовано десятки рейсів. 

Причиною страйків є вимога підвищити зарплату 5400 пілотам загалом на 22%, у свою чергу Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. При цьому профспілка скаржиться на брак конструктивних ідей з боку компанії. Речник профспілки стверджує, що "від Lufthansa і досі немає пропозиції щодо компенсації пілотам, про яку можна було би вести переговори".

У 2014 та 2015 роках пілоти Lufthansa також страйкували, що обійшлося компанії у 220 мільйонів євро збитків у 2014 та ще у 131 мільйон у 2015 році.

Теми: авіамітингиНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
авіа
Літаки на чверть мільярда: Україна полює на російські "Руслани" в Німеччині та Канаді
Українські захисники знищили ворожий вертоліт
Літак, який прямував з Норвегії до Туреччини, залітав у повітряний простір України – ЗМІ
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: