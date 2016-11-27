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Пилоты Lufthansa объявили о новой забастовке

Воскресенье, 27 ноября 2016, 23:11

Пилоты авиакомпании Lufthansa объявили о новых забастовках, которые запланированы на 29 и 30 ноября.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на AFP, профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) заявил, что переговоры с авиакомпанией "не принесли никаких результатов".

Профсоюз предупреждает, что забастовка нарушит вылет самолетов из Германии рейсами как на длинные, так и на короткие расстояния.

Забастовки, которые начались 22 ноября, продолжались до воскресенья и задели 350 тыс. пассажиров: из-за забастовки пилотов были отменены десятки рейсов.

Причиной забастовок является требование повысить зарплату 5400 пилотам в среднем на 22%, в свою очередь Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за 6-летний период, до 2019 года. При этом профсоюз жалуется на нехватку конструктивных идей со стороны компании.

Представитель профсоюза утверждает, что "от Lufthansa до сих пор нет предложения по компенсации пилотам, о которой можно было бы вести переговоры".

В 2014 и 2015 годах пилоты Lufthansa также бастовали, что обошлось компании в 220 млн евро убытков в 2014 и еще в 131 млн - в 2015-м.

Темы: авиамитингиГермания
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