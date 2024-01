До Києва прибула глава МЗС Швеції: обговорить реформи та агресію РФ

До Києва з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

"Щойно приземлилася у Києві, мій третій візит. Російська агресія і українські реформи на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрем у своєму мікроблозі у Твіттері.

Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Ukrainian reforms on agenda. Solid support for Ukraine's European future continues.