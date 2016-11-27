До Києва прибула глава МЗС Швеції: обговорить реформи та агресію РФ
Неділя, 27 листопада 2016, 23:22
До Києва з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.
"Щойно приземлилася у Києві, мій третій візит. Російська агресія і українські реформи на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрем у своєму мікроблозі у Твіттері.
Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Ukrainian reforms on agenda. Solid support for Ukraine's European future continues.— Margot Wallström (@margotwallstrom) November 27, 2016
Українська правда