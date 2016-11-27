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До Києва прибула глава МЗС Швеції: обговорить реформи та агресію РФ

Неділя, 27 листопада 2016, 23:22

До Києва з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

"Щойно приземлилася у Києві, мій третій візит. Російська агресія і українські реформи на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрем у своєму мікроблозі у Твіттері.

Українська правда

Теми: ДонбасРосіяШвеція
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