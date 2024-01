В Киев прибыла глава МИД Швеции: обсудит реформы и агрессию РФ

В Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

"Только что приземлилась в Киеве, мой третий визит. Российская агрессия и украинские реформы на повестке дня. Твердая поддержка европейского будущего Украины продолжается", - отметила Вальстрем в своем микроблоге в Твиттере.

Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Ukrainian reforms on agenda. Solid support for Ukraine's European future continues.