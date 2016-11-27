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У Римі та Брюсселі вшанували жертв Голодомору

Неділя, 27 листопада 2016, 23:37

У Римі та Брюсселі відбулися заходи до Дня жертв голодоморів.

Як повідомили у посольстві України в Італії, у Римі захід відбувся на площі біля Пантеону.

"Українська громада Рима та сусідніх регіонів разом зі співробітниками посольства вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Захід не залишив байдужими і громадян Італії та інших країн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив координатор Оргкомітету Євромайдан-Рим Олесь Городецький, участь у заході взяли близько сотні українців. 

 
фото з facebook мзс України
 

У Брюсселі пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні вшанували поминальним дзвоном та спільною молитвою. 

За повідомленням місії України в НАТО, участь у літургії взяло високе духовенство Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви, представники української діаспори та дипломати України в Бельгії.

 
 

Українська правда 

Теми: голодоморЄС
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