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В Риме и Брюсселе почтили жертв Голодомора

Воскресенье, 27 ноября 2016, 23:37

В Риме и Брюсселе прошли мероприятия ко Дню жертв голодоморов.

Как сообщили в посольстве Украины в Италии, в Риме мероприятие состоялось на площади возле Пантеона.

"Украинская община Рима и соседних регионов вместе с сотрудниками посольства почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Мероприятие не оставило равнодушными граждан Италии и других стран", - говорится в сообщении.

Как отметил координатор Оргкомитета Евромайдан-Рим Олесь Городецкий, в мероприятии приняли участие около сотни украинцев. 

 
фото з facebook мзс України
 

В Брюсселе память жертв Голодомора-геноцида в Украине почтили поминальным звоном и общей молитвой.

Как сообщили в миссии Украины в НАТО, участие в литургии приняли высокое духовенство Украинской греко-католической церкви, УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, представители украинской диаспоры и дипломаты Украины в Бельгии.

 
 

Украинская правда 

Темы: голодоморЕС
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