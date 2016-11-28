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Армія Асада відбила у повстанців ще два райони в Алеппо

Понеділок, 28 листопада 2016, 00:23

Війська президента Сирії Башара Асада протягом 27 листопада відбили в Алеппо ще два утримуваних повстанцями райони.

Як повідомляє Радіо Свобода, спостерігачі за правами людини у Сирії заявили, що сили Асада взяли під свій контроль околиці Алеппо – Джабал-Бадро і Баідін, які розташовані поруч з районом Ханано, який відбили у повстанців 26 листопада.

За даними груп гуманітарної допомоги, з трьох кварталів після того, як вони були захоплені урядовими військами,  втекли понад 4 тисячі мирних жителів.  

Як повідомляє AFP з посиланням на дані спостерігачів, на схід Алеппо тікають майже 10 тис. цивільних осіб.

Також 27 листопада тривали бої між силами Асада та повстанцями у стратегічному сусідньому районі Цахур.

Як відомо, східна частина Алеппо перебуває під контролем повстанців з 2012 року, урядові сили проводить цілеспрямований наступ за підтримки російських літаків протягом останніх 13 днів.

Армія Асада за підтримки авіації РФ завдає ударів по контрольованих повстанцями районах, де заблокованими лишаються сотні тисяч цивільних.

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