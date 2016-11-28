Армия Асада отбила у повстанцев еще два района в Алеппо

Войска президента Сирии Башара Асада в течение 27 ноября отбили в Алеппо еще два контролируемых повстанцами района.

Как сообщает Радио Свобода, наблюдатели по правам человека в Сирии заявили, что силы Асада взяли под свой контроль окраины Алеппо - Джабал-Бадр и Баидин, которые расположены рядом с районом Ханан, который отбили у повстанцев 26 ноября.

По данным групп гуманитарной помощи, с трех кварталов после того, как они были захвачены правительственными войсками, бежали более 4000 мирных жителей.

Как сообщает AFP со ссылкой на данные наблюдателей, на восток Алеппо бегут почти 10 тыс. гражданских лиц.

Также 27 ноября продолжались бои между силами Асада и повстанцами в стратегическом соседнем районе Цахур.

Как известно, восточная часть Алеппо находится под контролем повстанцев с 2012 года, правительственные силы проводит целенаправленное наступление при поддержке российской авиации в течение последних 13 дней.

Армия Асада при поддержке авиации РФ наносит удары по контролируемым повстанцами районам, где заблокированными остаются сотни тысяч гражданских.