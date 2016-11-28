Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армия Асада отбила у повстанцев еще два района в Алеппо

Понедельник, 28 ноября 2016, 00:23

Войска президента Сирии Башара Асада в течение 27 ноября отбили в Алеппо еще два контролируемых повстанцами района.

Как сообщает Радио Свобода, наблюдатели по правам человека в Сирии заявили, что силы Асада взяли под свой контроль окраины Алеппо - Джабал-Бадр и Баидин, которые расположены рядом с районом Ханан, который отбили у повстанцев 26 ноября.

По данным групп гуманитарной помощи, с трех кварталов после того, как они были захвачены правительственными войсками, бежали более 4000 мирных жителей.

Как сообщает AFP со ссылкой на данные наблюдателей, на восток Алеппо бегут почти 10 тыс. гражданских лиц.

Также 27 ноября продолжались бои между силами Асада и повстанцами в стратегическом соседнем районе Цахур. 

Как известно, восточная часть Алеппо находится под контролем повстанцев с 2012 года, правительственные силы проводит целенаправленное наступление при поддержке российской авиации в течение последних 13 дней.

Армия Асада при поддержке авиации РФ наносит удары по контролируемым повстанцами районам, где заблокированными остаются сотни тысяч гражданских.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с аннексированным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: