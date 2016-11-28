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На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг

Понеділок, 28 листопада 2016, 00:58

На Львівщині у населеному пункті Запитів з рейок зійшов товарний потяг, рух дорогою "Київ - Чоп" було повністю перекрито.

Як повідомила координатор зв’язків з громадськістю у Патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інцидент стався близько 23:00 27 листопада.

Об'їзд частини блокованого шляху було організовано через н.п.  Борщовичі та Новий Яричів. 

За годину Рибій повідомила, що під час ліквідації НП вдалося відсунути один вагон, було організовано реверсний рух. 

Близько 1:30 28 листопада Рибій зазначила, що рух на дорозі відновлено повністю. 

Постраждалих внаслідок НП немає. 

 
 

Теми: ЛьвівдорогиУкрзалізниця
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