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На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд

Понедельник, 28 ноября 2016, 00:58

На Львовщине в населенном пункте Запытив с рельсов сошел товарный поезд, движение по дороге "Киев - Чоп" было полностью перекрыто.

Как сообщила координатор по связям с общественностью в патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, инцидент произошел около 23:00 27 ноября.

Объезд части блокированного пути было организовано через н.п. Борщовичи и Новый Ярычив.

Спустя час Рыбий сообщила, что во время ликвидации ЧП удалось отодвинуть один вагон, было организовано реверсивное движение.

Около 1:30 28 ноября Рыбий отметила, что движение на дороге восстановлено полностью.

Пострадавших в результате ЧП нет.

 
 

Темы: ЛьвовдорогиУкрзализныця
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