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ЗМІ повідомили про спільні тренування дипломатів РФ та угорських неонацистів

Понеділок, 28 листопада 2016, 01:14

Угорські спецслужби встановили, що російські дипломати та люди у російській військовій формі брали участь у тренуваннях членів угорської організації "Рух національний фронт" (MNA), керівництво якої сповідувало неонацистську ідеологію.

Про це пише РБК з посиланням на публікацію Financial Times.

"Видання зазначає, що угорські журналісти отримали доступ до листування лідерів MNA, у якому обговорювалося отримання фінансової допомоги з Москви", - йдеться у повідомленні. 

Інтерес до MNA виник після того, як угорська поліція провела операцію з арешту лідера організації Іштвана Дьоркоша - він називав себе нацистом і захоплювався угорським нацистом Ференца Салаші, який під час Другої Світової війни був союзником Гітлера, а після того, як Угорщину зайняли радянські війська, був страчений за участь у масових вбивствах.

"В ході поліцейської операції Дьоркош забарикадувався у своєму будинку і почав відстрілюватися, внаслідок чого один поліцейський був убитий. Наразі Дьоркош сидить у в'язниці і підозрюється у скоєнні цілого ряду злочинів, у тому числі у поширенні людиноненависницької ідеології", - зазначає видання.

Також з посиланням на джерела FT у спецслужбах стверджується, що у Будапешті знали про те, що Росія надавала допомогу екстремістам на території Угорщини.

"Проте влада не піднімали це питання, побоюючись, що Москва відмовить у реалізації економічних проектів. Йдеться про постачання газу і будівництво двох реакторів на АЕС у місті Пакш", - пише видання.

Теми: РосіяУгорщинаМЗС
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