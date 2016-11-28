СМИ сообщили о совместных тренировках дипломатов РФ и венгерских неонацистов

Венгерские спецслужбы установили, что российские дипломаты и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов венгерской организации "Движение национальный фронт" (MNA), руководство которой исповедовало неонацистскую идеологию.

Об этом пишет РБК со ссылкой на публикацию Financial Times.

"Издание отмечает, что венгерские журналисты получили доступ к переписке лидеров MNA, в котором обсуждалось получение финансовой помощи из Москвы", - говорится в сообщении.

Интерес к MNA возник после того, как венгерская полиция провела операцию по аресту лидера организации Иштвана Дьоркоша - он называл себя нацистом и увлекался венгерским нацистом Ференца Салаши, который во время Второй мировой войны был союзником Гитлера, а после того, как Венгрию заняли советские войска, был казнен за участие в массовых убийствах.

"В ходе полицейской операции Дьоркош забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться, в результате чего один полицейский был убит. Сейчас Дьоркош сидит в тюрьме и подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в распространении человеконенавистнической идеологии", - отмечает издание.

Также со ссылкой на источники FT в спецслужбах утверждается, что в Будапеште знали о том, что Россия оказывала помощь экстремистам на территории Венгрии.

"Однако власти не поднимали этот вопрос, опасаясь, что Москва откажет в реализации экономических проектов. Речь идет о поставках газа и строительство двух реакторов на АЭС в городе Пакш", - пишет издание.