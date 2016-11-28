Проросійський кандидат у президенти Франції обіцяє зблизитися з РФ, але США важливіше

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, який переміг на праймеріз "республіканців", виступає за зближення з Росією та скасування санкцій проти неї, разом з тим підкреслює, що відносини з США для нього важливіше.

Як пише DW, за словами Фійона, санкційна політика Заходу "провалилася", не давши "нічого, крім розорення європейських фермерів".

Окрім того кандидат у президенти заявив про відповідальність Києва за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

Також Фійон висловився за співпрацю з президентом Сирії Башаром Асадом з тим, щоб подолати "Ісламську державу".

Окрім того він обіцяє посилити тиск на безробітних - урізати допомогу з безробіття, скасувати 35-годинний робочий тиждень та підвищити ПДВ до 22%.

На його думку, держслужбовці мають працювати 39 годин на тиждень, а у приватному секторі ця норма повинна визначатися договором між роботодавцем і профспілкою.

Для зменшення держборгу політик планує підвищити пенсійний вік з 62 до 65 років. Фійон також хоче знизити витрати держави на 100 млрд євро за 5 років і скоротити число держслужбовців на 500 тисяч осіб, що становить 10 відсотків від їх загальної кількості.

Поліції та органам юстиції, на його думку, варто надати додаткові 12 млрд євро.

Французів, які виїхали воювати на стороні джихадистів, слід позбавляти громадянства і перешкоджати їх поверненню в країну, а іноземців, запідозрених у зв'язках з терористичними організаціями, висилати з Франції, вважає політик.

Також Фійон виступає за введення квоти на іммігрантів і за обмеження доступу іноземців до соціального забезпечення.

Як відомо, 27 листопада у другому турі "праймеріз" правоцентристів до президентських виборів Фійон, за даними підрахунку бюлетенів на понад половині дільниць, набрав 68,4% голосів, його головний суперник Ален Жюппе - 31,6%.