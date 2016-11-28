Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проросійський кандидат у президенти Франції обіцяє зблизитися з РФ, але США важливіше

Понеділок, 28 листопада 2016, 03:02

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, який  переміг на праймеріз "республіканців", виступає за зближення з Росією та скасування санкцій проти неї, разом з тим підкреслює, що відносини з США для нього важливіше.

Як пише DW, за словами Фійона, санкційна політика Заходу "провалилася", не давши "нічого, крім розорення європейських фермерів".

Окрім того кандидат у президенти заявив про відповідальність Києва за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

Також Фійон висловився за співпрацю з президентом Сирії Башаром Асадом з тим, щоб подолати "Ісламську державу".

Окрім того він обіцяє посилити тиск на безробітних - урізати допомогу з безробіття, скасувати 35-годинний робочий тиждень та підвищити ПДВ до 22%.

На його думку, держслужбовці мають працювати 39 годин на тиждень, а у приватному секторі ця норма повинна визначатися договором між роботодавцем і профспілкою.

Для зменшення держборгу політик планує підвищити пенсійний вік з 62 до 65 років. Фійон також хоче знизити витрати держави на 100 млрд євро за 5 років і скоротити число держслужбовців на 500 тисяч осіб, що становить 10 відсотків від їх загальної кількості.

Поліції та органам юстиції,  на його думку, варто надати додаткові 12 млрд євро.

Французів, які виїхали воювати на стороні джихадистів, слід позбавляти громадянства і перешкоджати їх поверненню в країну, а іноземців, запідозрених у зв'язках з терористичними організаціями, висилати з Франції, вважає політик.

Також Фійон виступає за введення квоти на іммігрантів і за обмеження доступу іноземців до соціального забезпечення.

Як відомо, 27 листопада у другому турі "праймеріз" правоцентристів до президентських виборів Фійон, за даними підрахунку бюлетенів на понад половині дільниць, набрав 68,4% голосів, його головний суперник Ален Жюппе - 31,6%.

Теми: ФранціявибориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Франція
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
Усі новини...
Реклама: