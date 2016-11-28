Пророссийский кандидат в президенты Франции обещает сблизиться с РФ, но США важнее

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон, который победил на праймериз "республиканцев", выступает за сближение с Россией и отмены санкций против нее, вместе с тем подчеркивает, что отношения с США для него важнее.

Как пишет DW, по словам Фийона, санкционные политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения фермеров".

Кроме того кандидат в президенты заявил об ответственности Киева за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ по Сирии.

Также Фийон высказался за сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом с тем, чтобы преодолеть "Исламское государство".

Кроме того, он обещает усилить давление на безработных - урезать пособия по безработице, отменить 35-часовую рабочую неделю и повысить НДС до 22%.

По его мнению, госслужащие должны работать 39 часов в неделю, а в частном секторе эта норма должна определяться договором между работодателем и профсоюзом.

Для уменьшения госдолга политик планирует повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет. Фийон также хочет снизить расходы государства на 100 млрд евро за 5 лет и сократить число госслужащих на 500 000 человек, что составляет 10% от их общего количества.

Полиции и органам юстиции, по его мнению, следует предоставить дополнительные 12 млрд евро.

Французов, выехавших воевать на стороне джихадистов, следует лишать гражданства и препятствовать их возвращению в страну, а иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими организациями, высылать из Франции, считает политик.

Также Фийон выступает за введение квоты на иммигрантов и за ограничение доступа иностранцев к социальному обеспечению.

Как известно, 27 ноября во втором туре "праймериз" правоцентристов до президентских выборов Фийон, по данным подсчета бюллетеней более чем половине участков, набрал 68,4% голосов, его главный соперник Ален Жюппе - 31,6%.