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Заместитель Петренко придумал, как привлечь ЕС

Понедельник, 28 ноября 2016, 09:49

Украина может сподвигнуть Евросоюз открыть границы Украине, предложив приютить мигрантов и сотрудничая в расследовании международных преступлений.

Такое мнение высказал заместитель министра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов в Facebook.

По его мнению, чтобы получить безвизовый режим с ЕС, надо стать нужными Евросоюзу.

По словам Петухова, украинцы стали "заложниками миграционного кризиса и фактора выборов, которые надвигаются в следующем году в основных странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды)".

"Но, как по мне, вместо того, чтобы обижаться, надо искать, как стать им необходимыми и нужными. Например, я уже вижу потребность ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной в расследовании международных и трансграничных преступлений", – отаметил он.

"Во время переговоров по конкретной проблеме с одной очень скептичной к Украине страной ЕС, им стало понятно, что в их интересах, чтобы Украина имела соглашение с Европолом. Теперь они со своей стороны активно ускоряют и лоббируют процесс подписания соглашения внутри ЕС", – добавил заместитель главы Минюста.

Он также добавил, что на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис.

"Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать "безвиз" Украине. А если это наша наибольшая проблема, то именно она может и стать решением!", – считает Петухов.

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю, наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов", – заявил он.

По его словам, это потребует дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны, "но это были бы куда меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС".

Алена Рощенко, УП

Темы: ЕСмиграциявизыМинюст
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