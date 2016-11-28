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У Кропивницькому СБУ викрила банду "перевертнів у погонах"

Понеділок, 28 листопада 2016, 09:51

Служба безпеки спільно з прокуратурою припинила діяльність організованої злочинної групи, що складалася з керівників та оперативних працівників поліції у Кропивницькому.

Про це інформує у понеділок прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби затримали членів банди ще у липні 2016 року під час вимагання 200 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито розбещення неповнолітніх.

Як встановило досудове слідство, "перевертні в погонах" спеціалізувалися на грабунках, крадіжках, незаконних обшуках, катуванні, вимаганні грошей, хабарництві, шахрайстві тощо.

Будучи обізнаними з роботою правоохоронних органів, вони ретельно готувалися до кожного злочину, подовгу слідкували за жертвами, зазначають в СБУ.

Організатором банди був керівник одного з підрозділів Кропивницького відділу поліції, який залучив до злочинної діяльності трьох своїх підлеглих та цивільного.

21 листопада всім зловмисникам повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають.

Теми: СБУполіціякримінал
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