В Кропивницком СБУ разоблачила банду "оборотней в погонах"
Служба безопасности совместно с прокуратурой пресекла деятельность организованной преступной группы, состоявшей из руководителей и оперативных работников полиции в Кропивницком.
Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали членов банды еще в июле 2016 во время вымогательства 200 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы развращение несовершеннолетних.
Как установило следствие, "оборотни в погонах" специализировались на грабежах, кражах, незаконных обысках, пытках, вымогательстве денег, взяточничестве, мошенничестве и тому подобное.
Будучи знакомыми с работой правоохранительных органов, они тщательно готовились к каждому преступлению, подолгу следили за жертвами, отмечают в СБУ.
Организатором банды был руководитель одного из подразделений Кропивницкого отдела полиции, который привлек к преступной деятельности трех своих подчиненных и гражданского.
21 ноября всем злоумышленникам сообщено о подозрении.
Следственные действия продолжаются.