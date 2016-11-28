В Кропивницком СБУ разоблачила банду "оборотней в погонах"

Служба безопасности совместно с прокуратурой пресекла деятельность организованной преступной группы, состоявшей из руководителей и оперативных работников полиции в Кропивницком.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали членов банды еще в июле 2016 во время вымогательства 200 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы развращение несовершеннолетних.

Как установило следствие, "оборотни в погонах" специализировались на грабежах, кражах, незаконных обысках, пытках, вымогательстве денег, взяточничестве, мошенничестве и тому подобное.

Будучи знакомыми с работой правоохранительных органов, они тщательно готовились к каждому преступлению, подолгу следили за жертвами, отмечают в СБУ.

Организатором банды был руководитель одного из подразделений Кропивницкого отдела полиции, который привлек к преступной деятельности трех своих подчиненных и гражданского.

21 ноября всем злоумышленникам сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются.