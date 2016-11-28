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Слідчі РФ відкрили чергові справи проти українських військових

Понеділок, 28 листопада 2016, 10:01
Сергій Шаптала

Слідчий комітет РФ відкрив низку кримінальних справ проти українських військових, звинувативши їх у застосуванні незаконних засобів і методів ведення війни.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

За даними СК, українські військовослужбовці здійснювали артобстріли цивільного населення.

Мова йде про таких офіцерів: командир 53 окремої механізованої бригади полковник Олександр Грузевич; командир 58 окремої мотопіхотної бригади підполковник Михайло Драпатий; командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Сергій Шаптала; командир 40 окремої артилерійської бригади полковник Сергій Панченко; командир 56 окремої механізованої бригади полковник Сергій Перець "та інші особи з числа військовослужбовців Збройних сил і Нацгвардії".

На думку російського відомства, з вересня по листопад 2016 року ці військовослужбовці "здійснили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння об'єктів цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями в населених пунктах самопроголошеної Донецької народної республіки".

"В результаті цих обстрілів загинуло 2 людини, понад 20 отримали різні поранення, зруйновано і пошкоджено понад 100 житлових будинків та інших об'єктів", – заявили в СК.

Російські слідчі також стверджують, що 25 червня 2016 року командир 36 окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України полковник Дмитро Делятицький і його підлеглі провели обстріл з важкого озброєння населеного пункту Комінтернове Донецької області, в результаті чого була пошкоджена лінія електропередач і від ураження струмом загинули двоє дітей.

Крім того, заочно пред'явлено звинувачення командирові 54 окремої механізованої бригади ЗСУ підполковнику Володимиру Горбатюку, який нібито організував і керував проведенням прицільного артилерійського обстрілу території Петровського району Донецька, в результаті якого місцева жителька отримала осколкове поранення.

Слідчі РФ вважають, що мають право порушувати такі справи, "керуючись як нормами міжнародного права, так і російського законодавства, який дозволяє притягати до кримінальної відповідальності іноземних громадян", які вчинили злочини за межами Росії, "у разі, якщо вони не понесли за це покарання".

Українська правда

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Теми: АТОРосія
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