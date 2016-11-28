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Следователи РФ открыли очередные дела против украинских военных

Понедельник, 28 ноября 2016, 10:01
Сергей Шаптала

Следственный комитет РФ открыл ряд уголовных дел против украинских военных, обвинив их в применении незаконных средств и методов ведения войны.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, украинские военнослужащие осуществляли артобстрелы гражданского населения.

Речь идет о следующих офицерах: командир 53 отдельной механизированной бригады полковник Александр Грузевич; командир 58 отдельной мотопехотной бригады подполковник Михаил Драпатый;  командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Сергей Шаптала; командир 40 отдельной артиллерийской бригады полковник Сергей Панченко; командир 56 отдельной механизированной бригады полковник Сергей Перец "и иные лица" из числа военнослужащих Вооруженных сил и Нацгвардии.

По мнению российского ведомства, с сентября по ноябрь 2016 года эти военнослужащие "осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики".

"В результате этих обстрелов погибло 2 человека, более 20 получили различные ранения, разрушены и повреждены более 100 жилых домов и других объектов", – заявили в СК.

Российские следователи также утверждают, что 25 июня 2016 года командир 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины полковник Дмитрий Делятицкий и его подчиненные провели обстрел из тяжелого вооружения населенного пункта Коминтерново Донецкой области, в результате чего была повреждена линия электропередач и от поражения током погибли двое детей.

Кроме того, заочно предъявлено обвинение командиру 54 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковнику Владимиру Горбатюку, якобы организовавшему и руководившему проведением  прицельного артиллерийского обстрела территории Петровского района Донецка, в результате которого местная жительница получила осколочное ранение.

Следователи РФ считают, что имеют право возбуждать такие дела, "руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан", совершивших преступления за пределами России, "в случае, если они не понесли за это наказание".

Украинская правда

 

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Темы: АТОРосcия
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