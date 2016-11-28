Кабмін звільнив главу Пенітенціарної служби

Кабінет міністрів звільнив голову Державної пенітенціарної служби Володимира Палагнюка.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 23 листопада, оприлюдненому на офіційному сайті Кабміну.

"Звільнити Палагнюка Володимира Миколайовича з посади голови Державної пенітенціарної служби України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу")", – йдеться в розпорядженні.

Ще двома розпорядженнями були звільнені заступники Палагнюка.

Як повідомлялося, замість 24 територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби працюватимуть 6 міжрегіональних управлінь із питань виконання кримінальних покарань та пробації.

Як відомо, Кабінет міністрів ліквідував усі територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби, яку 18 травня ухвалили ліквідувати.

Українська правда