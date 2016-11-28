Кабмин уволил главу Пенитенциарной службы
Кабинет министров уволил председателя Государственной пенитенциарной службы Владимира Палагнюка.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 23 ноября, обнародованном на официальном сайте Кабмина.
"Освободить Палагнюка Владимира Николаевича от должности председателя Государственной пенитенциарной службы Украины в связи с ликвидацией этой службы (пункт 1 части первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе ")", – говорится в распоряжении.
Еще двумя распоряжениями были уволены заместители Палагнюка.
Как сообщалось, вместо 24 территориальных органов управления Государственной пенитенциарной службы будут работать 6 межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.
Как известно, Кабинет министров ликвидировал все территориальные органы управления Государственной пенитенциарной службы, которую ликвидировали 18 мая.
Украинская правда