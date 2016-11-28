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За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб

Понеділок, 28 листопада 2016, 11:52

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військових отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, 6 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів (4 в населеному пункті Жовте, ще 2 - авдіївська промзона)", – сказав полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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