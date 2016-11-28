За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Понедельник, 28 ноября 2016, 11:52
За сутки в зоне проведения антитерорристической операции 6 Военных получил раненых.
Об этом на традиционной брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, 6 военнослужащих получил раненых в результате обстрелов (4 в населенном пункте Желтое, еще 2 – авдеевская промзона)", – сказал полковник.
Украинская правда