За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб

За сутки в зоне проведения антитерорристической операции 6 Военных получил раненых.



Об этом на традиционной брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, 6 военнослужащих получил раненых в результате обстрелов (4 в населенном пункте Желтое, еще 2 – авдеевская промзона)", – сказал полковник.



Украинская правда